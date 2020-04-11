شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تفتح حسابًا لدعم العمالة غير المنتظمة وتساهم فيه ب 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه اتخذ قرارا بالإجماع، عدا العضو هشام يونس، للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبخاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وجاء نص القرار:"انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته وخصوصا الضعيفة منها، واستجابة لكثير من الطلبات التى وردت للنقيب وأعضاء المجلس من اعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة الآتى ، فتح حساب بنكى للتبرع بالنقابة لمن يرغب من اعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة".

وأكد مجلس نقابة الصحفيين على افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

و أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا.