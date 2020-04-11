شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تغلق 20 مركزا تعليميا و248 مطعما مخالف لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 919 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 120 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأثمرت الجهود عن ضبط 248 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 20 مكان "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة"، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.