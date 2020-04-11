شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب شهر رمضان يستعد الكثيرون لصنع الأكلات والحلويات المختلفة والجديدة وتحضير مائدة شهية، ولكن شهر رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، فهنا لا بد من التركيز والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من الإصابة بفيروس كورونا، وحسب ما ذكره موقع healthline الطبى فإن أبرز الأكلات التى يجب أن تكون موجودة فى مائدة الإفطار فى رمضان يرصدها الفيديو التالى..

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