شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل: مستمرون فى تنفيذ المشروعات القومية مع إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان " الصحراوى الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

وبدأت الجولة بتفقد كوبرى تقاطع طريق الفيوم مع أسيوط الصحراوى والذى تم الانتهاء منه ثم تفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، حيث وجه الوزير بالانتهاء من البوابات قبل بداية شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هذه البوابات نقاط سيطرة فنية (محددات وموازين) وأمنية وإدارية (نقاط للشرطة والإسعاف) وليست فقط مجرد نقاط تحصيل.

وتفقد قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز، وأكد الوزير على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلام طبقا للمواصفات القياسية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري و ضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على إرتدائها والمتابعة المستمرة.

وطالب وزير النقل خلال جولته بوضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات و دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة واماكن الإقامة بكافة مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب وزيادة عدد رحلات نقل الركاب مع تقليل العدد الذي يتم نقله في كل رحلة مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية خاصة مع مساهمتها الايجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التمنية الشاملة، ومشيدا بحرص شركات المقاولات المصرية الوطنية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.

وعلى هامش جولته التفقدية أكد الوزير في تصريحات صحفية أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات( 3حارات ) فى اتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا، وطريق خرسانى(2حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار كما أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا "5 كبارى و16 نفقا ".

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وأضاف الوزير أن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون لافتا إلى أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى فى مصر، موضحًا أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم .