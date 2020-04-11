شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتصفت تصريحات عدد من زعماء العالم فى بداية أزمة كورونا، بغير المسئولة أو الانفعالية ما جعل شعوبهم تعيش صدمة فيما بعد، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 22 يناير قال إن الوضع تحت السيطرة والأزمة ليست خطيرة.

وفى بداية أبريل قال نواجه أخطر أزمة والأيام المقبلة صعبة، أما الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قال إن فيروس كورونا مجرد إنفلونزا بسيطة وفى فى 12 إبريل كانت البرازيل تسجل أكثر من 12 ألف إصابة، وغير من رؤساء وزعماء الدول فى الفيديو التالى نستعرض أبرز ما صرحوا به فى بداية الأزمة وكيف تغيرت مواقفهم بعد ذلك.