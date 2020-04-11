قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دون إذن دخول ودون أوامر مراسم ملكية، اقتحم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذى لا يفرق بين فئات البشر، القصور الملكية فى العالم، وأصبح ملوك العالم فى مرمى نيران الفيروس القاتل، ودخل بعضهم فى دائرة المشتبه بإصابتهم، فيما أصيب آخرون بالفعل وخضعوا للحجر الصحى وتلقى العلاج، فى مقدمتهم، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا حيث فاجأ الجميع بإعلان إصابته.. ويرصد الفيديو حكايات إصابة هؤلاء الأمراء والزعماء..

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