شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهرت 7 إصابات بكورونا في مستشفى التضامن ببورسعيد؟ «الرعاية الطبية» توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الطبية ببورسعيد، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، إن قرار إغلاق مستشفى التضامن أو استمرار عملها بعد ظهور 7 حالات إيجابية لفيروس كورونا بين الأطباء والصيادلة والتمريض، هو من اختصاص جهات في وزارة الصحة وليس من اختصاصه.

وأوضح «تعيلب» أن سبب تعدد الإصابات في مستشفى التضامن يعود إلى دخول مريضة بغيبوبة سكر إلى العناية المركزة، ولم تكن تعاني من أية أعراض للفيروس، وتعامل معها الأطباء والتمريض، ثم ظهرت لاحقًا الأعراض على المريضة، وتبين أنها سبب انتقال العدوى إلى المصابين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الطبية ببورسعيد أنه جرى عزل منزلي لكل من خالط المريضة أو خالط أعضاء الطاقم الطبي والمصابين لمدة 14 يومًا.