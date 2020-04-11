شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لبحث شائعة هروب 7 أسر من قرية المعتمدية للاختباء في قرية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد كجك، رئيس مدينة إيتاي البارود بالبحيرة، ما تردد عن هروب 7 أسر من قرية «المعتمدية» بمحافظة الجيزة، والاختباء في قرية العتقا التابعة للمركز، قائلاً: «لا صحة لما يتردد عن وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بقرية العتقا».

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وأضاف «كجك»، السبت، أنه في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والرد على ما يثار من الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين، وتردد بعض الشائعات عن وجود بعض الأشخاص بقرية العتقا التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية مخالطين لحالات إيجابية بفيروس كورونا بمنطقة المعتمدية بالجيزة، تم تكليف الدكتورة آمال أبواليزيد، مديرة الإدارة الصحية بالمركز بتشكيل لجنة والذهاب إلى قرية للتأكد من وجود تلك الحالات من عدمه.

وأوضح أن اللجنة ضمت بالإضافة إلى مديرة الإدارة الصحية، الدكتور حسام السباخي، مدير الطب الوقائي، ومحمود شوشة، مراقب الصحة بالوحدة الصحية بقرية الضهرية، وقامت بالانتقال إلى القرية، وبفحص الشكوي تبين عدم صحة تلك الأنباء، وأن الأشخاص المذكورين غير متواجدين بالقرية، وقامت اللجنة بعمل تثقيف صحي للمواطنين عن المرض الوبائي وطرق الوقاية منه وأعراضه.

ودعا رئيس المدينة، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى المصادر الرسمية دائمًا في متابعة الأخبار والإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لوزارة الصحة 105.