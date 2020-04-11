شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 244 شخصًا خرقوا حظر التجوال بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على 244 متهمون بخرق حظر التجول خلال الدوريات المتحركة والأكمنة الثابتة التي شكلتها مديرية الأمن لمتابعة مدى التزام المواطنون بقرار حظر التجول. فيما فرضت الأجهزة التنفيذية غرامات مالية على 210 محلا خالفوا قرارات غلق المحلات في مدن طوخ وكفر شكر وشبرا الخيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 244 شخصًا خرقوا حظر التجوال بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.