شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من شم النسيم.. «سموم الإسكندرية» يحذر من تناول «الفسيخ» وينصح بـ الغلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيام قليلة من قدوم أعياد الربيع وشم النسيم، حذر مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية من تناول الفسيخ، مشددًا على ضرورة غليه قبل الأكل حال الإصرار على تناوله.

ونشر المركز بوستات إرشادية للمواطنين على موقعه الرسمي عبارة عن تساؤلات للمواطنين في صورة حوار بين مواطني ومسؤول من بينها :«البياع اللى بجيب منه نضيف وحلف إن السمك كويس.. لا لأن البكتريا جوه السمك أمر طبيعي وملوش علاقة بنظافة البيع.. طيب لو عملت الفسيخ في البيت مش حيكون مسمم.. لا البكتيريا المسببة للتسمم موجودة جوه السمك واللحمة والفراخ والجو وفي المعلبات».

وتابع: «طيب أنا أحط ملح كتير علشان أموت البكتيريا.. برضه لأ لأن السم مش بيتكسر بالملح ولا الليمون ولا الخل ولا علشان تمليح البيت أنضف، ولكن السم بيتكسر بالنار يعني بمجرد أن يتحط السم في الفرن أو الزيت، ولو مصمم تأكله اغليه بقى».