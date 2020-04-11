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شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الوادي الجديد تقرر «إعدام نخلة» وتعلن الطوارئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعدما ظلت قرابة ١٥ عامًا خالية من الإصابة بإيدز النخيل، تعرضت منطقة باريس في الوادي الجديد لأول إصابة مؤكدة بـ«إيدز النخيل»، أو ما يعرف بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والتي تمكنت من إصابة إحدى أشجار النخيل بالقرية الأولى بدرب الأربعين جنوب منطقة باريس، وهو الأمر الذي تسبب في رفع حالة الطوارئ بالقطاع الزراعي في الوادي الجديد، الذي اضطر على الفور لإعدام النخلة للحيلولة دون انتقال الإصابة إلى باقي النخيل المنزرع بالمنطقة.
وقال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، إنه تم اكتشاف أول شجرة نخيل مصابة بسوسة النخيل الحمراء بالقرية الأولى بدرب الأربعين بزمام الإدارة الزراعية بمركز باريس، في إطار أعمال الفحص المستمر لمزارع النخيل والكشف عن الإصابات بسوسة النخيل الحمراء التي ظهرت في مراكز المحافظة الأخرى ولأول مرة تظهر الإصابة بإحدى مزارع النخيل بمركز باريس.
وأوضح في بيان، السبت، أنه جرى التعامل الفوري مع النخلة الوحيدة المصابة بالسوسة، وجرى إعدامها من خلال فرق المكافحة بإدارة باريس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لضمان عدم انتشار السوسة المدمرة بالمناطق الأخرى المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم فحص جميع النخيل بمحيط البئر الذي ظهرت به الإصابة، ولم تكتشف أي أشجار نخيل أخرى مصابة، بجانب استمرار حملات فحص النخيل من أجل الحفاظ على ثروة المحافظة والمحصول الاستراتيجي.
وتعد سوسة النخيل الحمراء أخطر ما يهدد ثروات النخيل في الوادي الجديد، بعد ظهورها لأول مرة عام ٢٠٠٥ بمنطقة الفرافرة، نتيجة النقل غير الآمن لأشجار النخيل والزينة من خارج الواحات، وانتشر بعدها إلى عدة مناطق بالداخلة والخارجة، إلا أن جهود وزارة الزراعة ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار هذا المرض من خلال علاج النخيل المصاب وإعدام عدد آخر للحفاظ على ثروات الواحات من النخيل الذي يقدر بنحو ٢.٥ مليون نخلة تنتج سنويًا أكثر من ١٦٥ ألف طن من البلح السيوي الذي يتم تسويقه لمختلف الأسواق المحلية والعالمية.
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