شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أطباء جامعة أسيوط بعد قضائهم 14 يوم عمل بمستشفى العزل بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن عودة أول كتيبة طبية قد وجهتها الجامعة للعمل بمستشفى العزل بإسنا، بعد انتهاء فترة عملهم، والتي امتدت على مدار الـ14 يومًا السابقة.

وأشار «الجمال» إلى عودة أعضاء الفريق الطبي جميعهم سالمين، بعد إجراء كافة التحليلات والمسوحات التي أثبتت جميعها خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق الطبي العائد من إسنا هو أول فريق من أبناء الجامعة توجه للعمل بمستشفيات العزل، والذي ضم 6 أطباء، أعقبه توجه الفريق الثاني إلى مستشفى العزل بأبوتيج، والذي يضم 14 عضوًا من هيئة تدريس وطبيب بمختلف الأقسام، إلى جانب العمل الجاري من أجل إعداد وتدريب عدد من الفرق الطبية لتولي العمل بمستشفى الراجحي الجامعي، والجاري تجهيزه كمستشفى عزل تُخصص لأي حالات إصابة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يستأنف الفريق الطبي عمله على النحو المعتاد بعد أسبوعين من عودتهم، طبقًا للإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وكان قد ضم الفريق الطبي الأطباء: محمد جمال، من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور مهاب محمد فتحي، من قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور إيهاب ميخائيل، من قسم الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، أما قسم التخدير والعناية المركزة فمنه الأطباء محمد ممدوح، وأحمد خالد، وأنطونيوس عازر.

عودة أطباء جامعة أسيوط بعد قضائهم مدة العزل بمستشفى العزل بأسنا