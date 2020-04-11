شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل غدًا.. والقاهرة 25 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء، بارد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14– 25»، الإسكندرية «13– 21»، قنا «15- 27»، الأقصر «16- 27»، أسوان «17 – 28».