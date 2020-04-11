شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال سيارة صرف صحي سقطت في غرفة مياه بمدينة الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة من إنقاذ سيارة تابعة لأحد المواطنين لنقل مياه الصرف الصحي، بعد سقوطها في غرفة مياه أرضية تابعة لاحد الفنادق ولا توجد أي إصابات.

وتلقى اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إخطارًا من المتابعة الميدانية بأحد شوارع المدينة، وتلاحظ بوجود سيارة نقل سقطت في غرفة مياه تابعة لأحد الفنادق بالمدينة.

هبوط سيارة صرف صحي فى غرفة مياه بالغردقة

وعلى الفور تم إحضار معدات الوحدة المحلية ومهندسي المياه والمشروعات وتمكن من رفع سيارة الصرف الصحي التابعة لأحد المواطنين بعد سقوطها في الغرفة أثناء مأمورية السيارة لرفع مياه الصرف وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتأكد من سلامة السائق وعمل الغرفة على الفورللتأكد من مرور السيارات مع مراجعة جميع الغرف بطول الطريق وبباقي المدينة.