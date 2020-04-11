شكرا لقرائتكم خبر عن ما حصيلة الوفيات والإصابات بين الأطباء بسبب كورونا؟ النقابة تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة ٣ أطباء حتى الآن بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة ٤٣ آخرين، مؤكدة أن هذه الأرقام طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية.

وقالت النقابة، في بيان، السبت، إن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو ٤٣ طبيبًا، ووفاة ٣ أطباء منهم ٢ أصيبوا بالمرض عن طريق عدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل.

وأضاف البيان: «ما زال الحصر مستمرًا ومرشحا للزيادة، وندعو وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم».

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وطالبت النقابة الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وشددت على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

كما طالبت النقابة مجلس الوزراء بإضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

واختتم البيان: «فى النهاية تتقدم النقابة بخالص العزاء لجموع الأطباء ولأسر الشهداء، وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين من الأطباء وجموع المواطنين».