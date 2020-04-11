شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: تعافي 6 من مصابي كورونا.. واحتجاز 3 حالات للاشتباه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تعافي 6 مصابين، بينهم 5 داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي، جنوب المنيا، وواحد بمستشفى إسنا، وعودتهم إلى منازلهم عقب خضوعهم للعلاج، بينهم مصاب قرية منشية نيازي، إحدى قرى الحجر الصحي، الذي قضى أكثر من 10 أيام داخل مستشفى الحجر الصحي بإسنا، فيما يخضع 4 آخرون من أسرته، بينهم والده وشقيقه وزوجته وابنته للعلاج للتعافي من فيروس كورونا المستجد.

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فيما تم احتجاز 3 حالات، بينهم حالتان من قرية منشية نيازي للاشتباه في الإصابة بالوباء من المخالطين للمصابين داخل مستشفى حميات مغاغة لإجراء التحاليل اللازمة وانتظار نتائج للتأكد من عدم الإصابة أو نقلهم لمستشفى الحجر الصحي بملوي، والثالثة قاضي بمستشفى الصفوة بـ6 أكتوبر.

بينما شهدت القرية عمليات تعقيم، حيث أطلق العقيد إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب بالمركز، حملة شبابية للتعقيم استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة توجيه مؤسسات المجتمع لتوزيع السلع والمواد الغذائية المجانية ومواد التعقيم والتطهير وغيرها من مستلزمات جميع الأسر على جميع المنازل.

حملة تعقيم وتطهير إحدى القري بالمنيا

حملة تعقيم وتطهير إحدى القري بالمنيا