للتيسير على المواطنين.. النيابة الإدارية تقرر إنشاء مقر جديد لها بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإنشاء نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني، مع تعديل مسمى نيابة 6 أكتوبر الحالية، لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل؛ للتيسير على المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة.

ونص القرار الذي حمل رقم 125 لسنة 2020 على أن تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الأول بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والأزهر والعدل والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية.

بينما تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني "المستحدثة"، بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية الذين لا تختص بهم نيابة 6 أكتوبر القسم الأول، ويكون مقرها بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة أن ذلك القرار يأتي في إطار رؤية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة بالتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصاً على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.