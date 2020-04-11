الداخلية: ضبط مدرس يدير مركز تعليمي ويجمع الطلاب داخل شقة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بأسيوط.

أفادت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بقيام مدرس بتجميع عدد من الطلاب، والتدريس لهم بشقة سكنية بأحد العقارات الكائنة ببندر ديروط.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط، وأسفرت عن ضبط المتهم حال قيامه بتجميع عدد 33 طالب بالمرحلة الثانوية بالعقار، وتم صرف الطلاب وغلق المكان.

وبالعرض على اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.