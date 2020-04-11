الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي بـ 4 ملايين و638 ألف عملات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب قضيتي "إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة"، بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً في تلك القضايا (1125 ألف دولار أمريكي-8000 جنيه مصري- 10 دينار كويتي تم ضبطها نقدياً) وكذا (4,500,000 أربعة مليون وخمسمائة ريال سعودي- 130,000مائة وثلاثون ألف درهم إماراتي تم ضبطها مستندياً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.