بـ 100 طربة حشيش.. سقوط عنصر إجرامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 100طربة لمخدر الحشيش .
أفادت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية مخدرات؛ بالإتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم ثان العامرية وبحوزته 100طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي 800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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