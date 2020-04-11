ظهر بسلاح على الفيسبوك .. أمن الفيوم يضبطه عاطل بحوزته بندقية آلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: رصدت قسم المتابعة بوزارة الداخلية، تداول صورة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحد الأشخاص "حاصل على دبلوم"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم)، حال حيازته بندقية آلية. وعلى الفور وجه اللواء عادل الطحلاوي مساعد الوزير لأمن الفيوم، بسرعة تشكيل فريق بحث وضبط المتهم. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف أن السلاح خاص بأحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز - محكوم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد)، وأضاف أنه استعاره منه لاستخدامه بحفل عرس ثم قام بإعادته إليه. تم استهداف الأخر وضبطه وبحوزته السلاح الناري والخزينة الخاصة به، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

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