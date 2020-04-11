محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة، وبحوزته 20 ألف قرص مخدر، قدرت بقيمة 1.6 مليون جنيه.
أفادت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق اتهامه في قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد)، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح .
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20000 قرص مخدر مبلغ مالي هاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي مليون و600 ألف جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 1.66 مليون جنيه.. إحباط ترويج 20 ألف قرص ترامادول في مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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