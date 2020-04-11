"الداخلية" تضبط 120 قضية احتكار سلع و248 مخالفة قرار اغلاق محال ومطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب". كما تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط919 قضية تموينية على مستوى الجمهورية من بينها ضبط 120 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار 248 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و20 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة"). تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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