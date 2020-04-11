ضبط مالك مطبعة غير مرخصة لتقليد وطباعة العلامات التجارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، لقيامه بتقليد وطباعة العلامات التجارية.

وأفادت التحريات والمعلومات، بقيام مالك مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة – ومقيم بالجيزة - سبق اتهامه في قضية مطبعة بدون ترخيص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد وطبع العلامات التجارية للعديد من الشركات دون تفويض أو ترخيص من الجهات المعنية، وكذا طباعة ملصقات وأغلفة لعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر وذلك بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على عدد ( 5000 ) ملصق لمنتجات غذائية مقلدة ومجهولة المصدر لمنتجات ( عصائر - ألبان - بقوليات – خضروات محفوظة ) ، وعدد ( 1750 ) أغلفة وملصقات لمنتجات زيوت عطرية وطبية مقلدة ومجهولة المصدر منسوبة لشركات وهمية .

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات الخاصة بالمنتجات مجهولة المصدر .