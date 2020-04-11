"المصرية لتجارة الجملة": طرح 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة يوميًأ بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن طرح 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة يوميًا بفروع ومنافذ الشركة بالوجه القبلي بجانب توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة للمواطنين في كأفة المحافظات الأخرى علي مستوى المحافظات، في إطار قيام الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة، أتاحت صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من مديري المديريات، أشار إلى انتظام صرف مقررات شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة في بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، ويتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا.