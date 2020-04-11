محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" لن يتم تقديمه بشكله المعتاد (معرض رئيسي - معارض في المحافظات) مثلما كان يحدث كل عام بسبب أزمة انتشار فيروس كورنا المستجد وتوجيهات الدولة بمنع التجمعات، موضحًا تواجد المعرض بمحتوياته وعروضه بشكل أكبر لكن في المحلات والسلاسل التجارية الكبرى والمتوسطة.
وأضاف حسام الدين، لمصراوي، اليوم السبت، أن عدد منافذ السلاسل التي تم الاتفاق معها يصل إلى 1800 منفذ بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ستطرح ما يقرب من 80 سلعة رمضانية بخصومات تصل في بعض السلع إلى 20% وتصل في بعض السلع إلى 25% اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.
وأشار حسام الدين، إلى الإعلان عن جميع عناوين منافذ "أهلًا رمضان" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال يومين.
وكشف مساعد وزير التموين، عن اتفاق الوزارة مع شركات تجارة إلكترونية لبيع هذه المنتجات إلكترونيًا وتوصيلها للمواطنين عبر 1300 مندوب لديهم سيارات لنقل المواد الغذائية للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيعها إلكترونيًا.. التموين: 20% تخفيضًا في معارض "أهلًا رمضان" عبر 1800 منفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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