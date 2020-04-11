"العربية للتصنيع" تستقبل وزيرة الصناعة لبحث شراكات جديدة للصناعات الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقيادات الوزارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح شراكات جديدة دعمًا للصناعات الوطنية.

وتستهدف الزيارة، وفق بيان، اليوم السبت، تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع في الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى في الوطن العربي وأفريقيا.