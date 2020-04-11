محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، ترأس لليوم الثالث على التوالي، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة على جانبي محور الطوارىء بحي السلام أول.
وشدد عبدالعال، خلال ترأسه للحملة، على استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة لفرض سيادة القانون.
وأكد محافظ القاهرة، أهمية استعادة حقوق الدولة كاملة مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظ القاهرة يترأس حملة لإزالة مخالفات بمحور الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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