شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل ونفوق 2000 كتكوت في حريق نشب بمزرعة دواجن بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل بحروق متفرقة، فيما نفق 2000 كتكوت في حريق نشب في مزرعة للدواجن بدائرة مركز شرطة شندويل.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة للدواجن بناحية قرية «بني زار» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في مزرعة دواجن على مساحة 350 متر مربع، ملك علاء. ع. خ «41 سنة- سائق» ويقيم بذات الناحية، مما أدي لنفوق عدد 2000 كتكوت عمر أسبوع وإحتراق بعض المعدات الخاصة بالمزرعة.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق إصابة المدعو كمال. أ. ع «35 سنة- عامل بالمزرعة» بحروق بالكفين والقدمين بنسبة 5 % أثناء مشاركته فـي إخماد النيران، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج العام، ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.