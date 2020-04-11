شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 735 محضرًا وإعدام 2106 كيلو أغذية فاسدة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمحافظة تمكنت خلال الشهر الماضى من تحرير 735 محضرًا بعدم صلاحية أغذية للاستهلاك وانتهاء الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملات مشتركة من مديرية الصحة ومديرية التموين ومباحث التموين في نطاق المحافظة.

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وأشار «آمنة» إلى أنه تم المرور على 696 منشأة وسحب 1098 عينة خلال الشهر الماضي من خلال الإدارة أثناء المرور على المنشآت الغذائية.

وأضاف «آمنة» أنه تم إعدان 2406 كيلو جرام لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك 31 لترًا من المياه الغازيه والعصائر لانتهاء مدة الصلاحية.

وشدد «المحافظ» على تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحيتها ومطابقة السلع المعروضة للمواصفات من حيث المصدر وتاريخ الصلاحية ومدي الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.