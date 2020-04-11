شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجمهر أهالي قريتها رفضًا لدفنها.. كيف أصيبت الطبيبة ضحية فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالدقهلية، إن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، والتي رفض أهالي قرية «شبرا البهو» التابعة لمركز اجا دفنها بمقابر القرية، غير ممارسة للطب.

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وكشفت «المصادر» تفاصيل الحالة قائلة إنها تخص «الطبيبة س. ع. ع»، عمرها 64 عامًا.

وأضافت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المتوفية سبق نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 14 مارس الماضي إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا، وتبين من ترصد حالتها والمخالطين لها أنها أصيبت بالعدوى من ابنتها العائدة من اسكتلندا التي سافرتها يوم 25 فبراير وعادت إلى مصر يوم 11 مارس الماضي، وكانت تقيم معها وتبين انها حاملة للفيروس من الخارج .

وأشارت «المصادر» إلى أن السيدة هي أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا وتم استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه في إصابتها، منبهة إلى أنه تم أخذ مسحات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة وفور التأكد من الإصابة تم نقلها لمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية مع فريق طبى لسوء حالتها حيث كانت تعانى من مشاكل صحية مزمنة.