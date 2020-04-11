شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال» بالإسكندرية: سلمنا المحافظة أجهزة تنفس صناعي بـ3.3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد محرم، وكيل جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، إن الجمعية ساهمت مع محافظة الاسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال التبرع بمستلزمات طبية واجهزة تنفس صناعى بقيمة 3.3 مليون جنيه .

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وأوضح «محرم» – في تصريحات لـ«المصرى االيوم» – أنه جرى تسليم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مستلزمات طبية بقيمة تتعدى 200 الف جنيه عبارة عن ماسكات وجوانتيات طبية و«سيفتى بوت» لتقديم الوقاية الطبية للاطباء والتمريض بالمستشفيات على مستوى المحافظة .

وتابع: «كما تم تسليم 12 جهاز تنفس صناعى بقيمة 3 ملايين و120 الف جنيه بواقع 260 الف جنيه قيمة الجهاز الواحد لتقديمها إلى مستشفى حميات الإسكندرية ومستشفيات العزل لمرضى الفيروس» .

وقال إن الهدف من المساعدات هو زيادة الاحتياطي الاستيراتيجي من المستلزمات الوقائية الشخصية للفريق الطبي العامل بمستشفى الحميات ومستشفيات العزل للحد من فيروس كورونا المستجد.