شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب يصل إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور سعيد مرجان، استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، وعضوية الدكتور محمود عبد القادر أخصائي قسطرة القلب والأوعية الدموية بالمعهد، وشعبان محمود فني الأشعة بالمعهد، وزكريا رمضان مشرف التمريض بالمعهد.

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وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، إلى أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث أنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح منصور، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.

وأشار منصور إلي استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير من العام الماضي، حيث تم الكشف الطبي على نحو 2500 حالة، وإجراء نحو ٦٠٠ عملية ما بين قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية.