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انتهاء الحجر الصحي لعمال 80 فندقًا وقرية سياحية في الغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر سياحية وطبية بالبحر الأحمر عن انتهاء مدة الحجر الصحي لعمال نحو 80 فندقًا وقربة سياحية بالغردقة بعد قضاء ١٤ يومًا في الحجر الصحي من تاريخ إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها وتأكد خلوهم من إصابة بفيروس وتم السماح لهم بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية.

وبحسب بيان، السبت، يتبقى عمال نحو ٥٠ فندقا وقرية سياحية تحت الحجر الصحي تحت إشراف مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تنفيذًا لقرار محافظ البحر الاحمر بوضع العمالة السياحية في الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والتاكد من عدم حملهم بالفيروس.

فيما تواصل تنفيذ قرار محافظ البحر الاحمر بعدم استقبال السياحة الداخيلة.

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