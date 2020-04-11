شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس «سبت العازر» بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت طقوس صلاة القداس الإلهي لسبت العازر، صباح اليوم السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون.
ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس دون شعب، فيما يشاركه أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة الصلاة.
وسبت العازر هو ذكرى قيامة العازر من القبر ويعتبر هذا العيد عيد الأطفال، يقام يوم السبت الذي يسبق أحد الشعانين بمناسبة إحياء لعازر الصدّيق صديق المسيح على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده ولا يزال قبر العازر الأول موضوع إكرام في بلدة بيت عنيا قرب القدس التي تحمل حتى اليوم اسمه وتدعى بالعربية «العيزرية».
وكان البابا ترأس، أمس الجمعة، صلوات قداس ختام جمعة الصوم المقدس بدير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون بحضور الأساقفة ورهبان الأديرة.
وتُذاع صلوات القداس الإلهي عبر القنوات القبطية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على «فيس بوك».
جاء ذلك بناء على قرار غلق الكنائس والأديرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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