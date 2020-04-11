شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا: اعترضوا سيارة الإسعاف أمام المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمهر العشرات من أهالي قرية «شبرا البهو فريك» التابعة لمركز أجا، اليوم، أمام مقابر القرية لمنع دفن طبيبة توفيت بعد إصابتها فيروس كورونا وتجمع الأهالى أمام الإسعاف رافضين دخوله المقابر بالجثمان.

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وأكد شهود العيان، أنه عقب إعلان وفاة الطبيبة في مستشفي العزل بالإسماعيلية، ووصلت أنباء عن تجهيز المقابر لإستقبال الجثمان تجمهر أهالي القرية، ورفضوا دفنها في مقابر قريتهم، خوفًا من انتشار الفيروس لديهم، وعندما وصل الإسعاف بالجثمان رفضوا دخوله للمقابر.

وقال أحمد السيد، من أهالي القرية، إن الطبيبة المتوفاة متزوجة في قرية شبرا البهو، ومسقط رأسها قرية ميت العامل، دائرة المركز، ونحن نرفض دفنها في قريتنا على أن يتم دفنها في مسقط رأسها.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى القرية بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة للتهدئة الأهالي، وإقناعهم بدفن الجثمان وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا وشرح مدير الإدارة عدم وجود أي خطورة من دفن الجثمان بالمقابر، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم وماتزال المفاوضات مستمرة فيما بينهم.