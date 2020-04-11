شكرا لقرائتكم خبر عن شجار بالأيدي وفوضى عارمة بالمحال التجارية في تركيا قبل حظر تجوال مفاجئ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت عدة وسائل إعلام عالمية مقاطع فيديو لحالة من الفوضى تعم شوارع المدن التركية.

ونقلت قناة الحرة احتشاد آلاف الأتراك الذين خرجوا للتسوق قبل دخول معظم محافظات البلاد في حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة، في إجراء صارم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت «الحرة» أن الفوضى عمت في أغلب المناطق بسبب الهلع الذي تسبب فيه القرار.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لشجارات بين المواطنين أمام أبواب المحال التي امتلأت عن آخرها، إثر القرار الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية.

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وكانت العاصمة أنقرة وإسطنبول مسرحا للتدافع بين المواطنين. وشهدت الطرقات ازدحاما مروريا حتى ساعات متأخرة قبيل سريان قرار الحظر.

واتخذت السلطات التركية قرار الحظر الشامل ليومين من دون سابق إنذار، وفق تعليقات مواطنين أتراك عبروا عن انزعاجهم من سوء تسيير «الرد على فيروس كورنا».

عمدة إسطنبول إمام أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب معارض لسياسة الرئيس رجب طيب إردوغان، قال إن الحكومة اتخذت القرار وحدها دون استشارة أحد بل ودون أن تكلف نفسها عناء إعلام المسؤولين المحليين.

وتواجه تركيا تسارعا في انتشار الوباء مع تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة يوميا منذ الرابع من أبريل.

وتخطت الجمعة ألف وفاة بسبب فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة، أعلنتها وزارة الصحة التركية.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة.