سفير الصين يرد على مطالب مصريين بالتعويض بسبب كورونا: «ترويج مثير للاستهزاء»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سفير الصين بالقاهرة يرد على مطالب مصريين بالتعويض بسبب كورونا: «ترويج مثير للاستهزاء»

رد سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، على مطالب البعض للصين بالتعويض عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال السفير الصيني بالقاهرة، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «لاحظنا أن بعض القوى المعادية للصين في المجتمع الدولي تدعى مؤخرا أن الصين يجب عليها تحمّل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطالب الصين بالتعويض».

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وتابع: «يوجّه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. فإن هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة».

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أنه «لن لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحه»، مشددًا على أن «تضرب جذور الصداقة بين الصين ومصر في أعماق التاريخ، وتتضامن وتتعاون وتتكاتف الدولتان حكومة وشعبا في العمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد».

وأضاف السفير الصيني بالقاهرة أنه «على يقين بأن الصين ومصر تقدران على التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله».

واختتم تغريداته: «إن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـمطالبة الصين بالتعويض لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر».