شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

طابا الصغرى 13 والعظمى 23

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

السويس الصغرى 13 والعظمى 24

Advertisements

العريش الصغرى 12 والعظمى 20

رفح الصغرى 12 والكبرى 19

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 17

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24

اسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24

الوداي الجديد الصغرى 15 والعظمى 27

حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

أسوان الصغرى 18 والعظمى 28

الاقصر الصغرى 17 والعظمى 27