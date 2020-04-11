شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة بأكسفورد: لقاح كورونا ربما يكون جاهزا بحلول سبتمبر..وسيعمل بنسبة80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن علماء بجامعة أكسفورد تأكيدهم أن لقاحاً للفيروس التاجي قد يكون جاهزاً بحلول سبتمبر.

وقالت سارة جيلبرت ، الأستاذة بجامعة أكسفورد ، والتي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح ، إنها " واثقة بنسبة 80 في المائة " من أن ما يطوره فريقها سيعمل بحلول الخريف.

في الشهر الماضي كانت تأمل أن يتم تطويراللقاحات بحلول نهاية عام 2020 ، لكنها أكدت الآن السيناريو الأكثر تفاؤلاً بعد أن تبدأ التجارب البشرية في الأسبوعين المقبلين.

وقد أشارت الحكومة البريطانية من قبل إلى أنها ستمول تصنيع ملايين جرعات اللقاحات التي بدت واعدة مقدمًا ، مما يتيح الإتاحة الفورية للجمهور بمجرد تطويرها.

وعلى الرغم من أن التحذيرات السابقة ، أكدت إنتاج اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا ،إلا أن البروفيسور جيلبرت قالت إن أكثر سيناريو متفائل لظهزر المنتج هو سبتمبر "إذا سار كل شيء بشكل مثالي ".

وقالت للتايمز: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للعمل على أساس أشياء أخرى قمنا بها مع هذا النوع من اللقاحات.

وأوضحت "إنه ليس مجرد حدس ، ومع مرور كل أسبوع لدينا المزيد من البيانات لننظر إليها. سأحصل على 80 في المائة ، هذه وجهة نظري الشخصية."

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وسيحاول فريقها ، وهو واحد من العشرات حول العالم الذين يعملون على إيجاد لقاح ، من أجل تجربته في دولة ذات معدل مرتفع لانتقال الفيروس من أجل الحصول على النتائج بسرعة.

وأوضحت أن إغلاق بريطانيا يجعل من الصعب اختبار اللقاح بسبب عدم قدرة الفيروس على الانتشار.

وقالت عالمة اللقاحات: "لا أحد يستطيع أن يعد بأنه سيعمل".

ويجرى فريقها بالفعل محادثات مع الحكومة بشأن الإنتاج لتجنب أي تأخير ، وتجنب موجة ثانية من العدوى في الخريف.

وقالت: "لا نريد الوصول إلى وقت لاحق من هذا العام ونكتشف أن لدينا لقاحًا عالي الفعالية وليس لدينا قدرة لنستخدمه.

"لا نعتقد أننا بحاجة إلى مرافق مبنية ، هناك مرافق يمكن تحويلها."

وقد ألمح الوزراء إلى أنه قد يكون من المفيد إنفاق عشرات الملايين على لقاح فعال لتعويض التكلفة الاقتصادية للإغلاق.