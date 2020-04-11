شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ارتفاع آخر بحرارة الجو وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع آخر بدرجات الحرارة حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

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ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية البحر الأحمر ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .