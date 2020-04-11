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العربية للتصنيع تستقبل وزيرة الصناعة اليوم لبحث شراكات جديدة للصناعات الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ووفد من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح شراكات جديدة دعما للصناعات الوطنية.

 

وتستهدف الزيارة تعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع فى الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى فى الوطن العربى وأفريقيا.

 

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