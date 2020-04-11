شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة البترول صباح اليوم السبت في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات وذلك طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي أعلنت عن الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت مساء أمس الجمعة والتي سيتم تطبيقعا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

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وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين ٩٥ 8.50 جنيه للتر

- البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر

- البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.