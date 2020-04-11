محافظ القاهرة: تطهير مستشفى الزيتون التخصصي بعد ظهور إصابات بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بقيام فريق متخصص بتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصي والمنطقة المحيطة بها تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.
كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أصدرت قرارًا بإغلاق مستشفى الزيتون التخصصي لمدة 14 يومًا وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنة مصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي.
كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.
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