كحول ومطهرات.. تجديد حبس تاجر مستلزمات طبية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: جدد قاضي المعارضات، حبس صاحب شركة مستلزمات طبية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في منتجات طبية مجهولة المصدر. كانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم وبحوزته 3 أطنان من مواد تصنيع المستلزمات الطبية، بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. عثر بداخل الشركة على (3 طن مواد خام وسولفات- 980 لتر مطهر يد- 90 كيلو جرام صودا- 250 لتر كحول- 80 لتر خام منظف يد "مادة خامة" - 340 كيلو جرام كلورخام- 120 كيلو جرام خام روائح عطرية "مادة خام" - 56 كيلو جرام يوريك أسيد- 580 عبوة مطهر أجهزة وأدوات طبية)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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