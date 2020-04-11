شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس تمريض مستشفى العزل بالعجمي بـ كورونا.. ومسح شامل للطاقم الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت أمل حامد، رئيس قسم التمريض بمستشفى العجمى النموذجى (مستشفى العزل لمصابى كورونا المستجد كوفيد 19) وواحدة من الطاقم الطبى الذي استقبل أول مجموعة من مصابى الفيروس إصابتها بالفيروس، أمس، وتأكد إيجابية العينات نتيجة المسح الذي أجرى لها.
وأضافت «أمل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنها محتجزة الآن بالحجر الصحى بالطابق الثالث في المستشفى لتلقى العلاج.
وأشارت إلى أنها موجودة على رأس فريق التمريض منذ شهر و3 أيام لتقديم الخدمة التمريضية مع الطاقم الطبي في المستشفى، مشيرة إلى أنها ظهرت عليها أعراض الفيروس، أمس، وتم إجراء مسح لها وتأكدت إصابتها بالفيروس.
وقالت رئيس قسم التمريض إن المستشفى بها أكثر من 64 ممرض وممرضة لتقديم الخدمة التمريضية للمرضى إلى جانب الطاقم الطبي.
ولفتت إلى أنه تم اجراء مسحات لجميع الاطباء والتمريض في المستشفى وفي انتظار نتائج العينات.
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