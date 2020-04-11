شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تساعد مسنة تعاني من «ألزهايمر» في الوصول لأسرتها بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، الجمعة، في مساعدة سيدة مسنة «تعانى من مرض ألزهايمر»، من الوصول إلى أهليتها بعد أن عثرت عليها مواطنة بمنطقة مصر القديمة.

وكانت مةاطنة حضرت إلى قسم مصر القديمة بالقاهرة، وبصحبتها سيدة مسنة «تعانى مرض ألزهايمر»، وقررت بعثورها على السيدة المسنة بمنطقة منيل الروضة، وعدم تمكنها من الاستدلال على مسكنها نظراً لمرضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أهلية السيدة وتسليمها لنجلها، الذي تقدم بالشكر لرجال الشرطة على جهودهم في إجراء التحريات اللازمة للوصول إليه وما قدموه من رعاية لوالدته خلال فترة إجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.