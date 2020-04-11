شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بوفاة شخص نتيجة تعرضه لعنف داخل أحد الأقسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمني ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة شخص نتيجة تعرضه لعنف داخل أحد أقسام الشرطة. وأكد المصدر أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.

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