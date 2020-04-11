- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد شارع ترسا وأعمال صيانه الكوبري المعدني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تطوير محور شارع ترسا للوقوف على أعمال استكمال طبقه الرصف بالمنطقه الواقعه نهاية الشارع في تقاطعه مع طريق المريوطية وذلك استكمالا للجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الجيزة يوميا للتأكد من انتظام تنفيذ المشروعات دون أي تقصير.
حيث شدد المحافظ على تنفيذ الاعمال في التوقيتات الزمنية المحددة دون أي اخلال .
وخلال الجوله حرص راشد على متابعة التزام المحلات بنطاق حي الطالبية بالغلق وعدم اقامة أي اسواق اسبوعية وعشوائية حفاظا على سلامه المواطنين في ظل الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.
كما تابع محافظ الجيزة اعمال صيانه كوبري الجيزة المعدني في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي» أعلى الكوبري حيث من المقرر الانتهاء من الاعمال خلال الاسبوع المقبل .
رافق محافظ الجيزة خلال الجوله رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الطالبية
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد شارع ترسا وأعمال صيانه الكوبري المعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.