أبرز 10 مهام رئيسية لغرفة عمليات جامعة القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسته، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ويرصد " الخليج 365 " أبرز مهام غرفة العمليات وتتمثل فى الاتى: 1 - غرفة العمليات تختص بضمان تنفيذ سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في جامعة القاهرة. 2 - تعمل غرفة العملية على ضمان تطبيق السياسات المتعلقة بها بكليات ومعاهد وإدارت الجامعة ومرافقها الطبية المتعلقة بمكافحة العدوى. 3 - من مهام غرفة العمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد. 4 - التنسيق مع وزارة الصحة ومختلف جهات الدولة بشأن جهود مكافحة الفيروس. Advertisements 5 - تقديم الدعم الضروري لها من الأطقم الطبية المتخصصة إذا ما استلزم الأمر. 6 - إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الأزمة يستقي بياناته من مختلف مرافق الجامعة، وبما يسهل من تنفيذ وفعالية الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من أخطاره. 7 - تعمل غرفة العمليات على تذليل ما يعترض الأطقم الطبية من عقبات تؤثر في فعالية مهامهم في مكافحة الفيروس. 8 - ضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، وتقرير الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتعزيز وسائل الوقاية 9 - اتخاذ ما يلزم لحماية العاملين بجامعة القاهرة من أخطار الفيروس. 10 - اتخاذ القرارات بشأن المستجدات والطوارئ والمخاطر التي قد تنشأ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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